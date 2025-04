Sinner torna agli Internazionli d'Italia dopo la squalifica: "Ci arrivo con una nuova mentalità"

"Ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una bella partita ma sentivo che il divertimento giorno per giorno andava via. Non è come un giocatore si dovrebbe sentire - ha spiegato Sinner nell'anticipazione dell'intervista rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci -. Sono molto contento di rientrare in campo, soprattutto a Roma, un torneo speciale per me. Però sicuramente con una mentalità diversa".