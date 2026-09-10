Milan, Nkunku ex al veleno: "Non so perché si siano comportati così"

Poche settimane dopo aver lasciato l'Italia, Christopher Nkunku torna nel Bel Paese per sfidare il Como nella prima giornata della League Phase di Champions League e parlando alla vigilia del match non ha risparmiato critiche per il Milan e il trattamento che gli ha riservato: "Al Milan non ho avuto infortuni ma la concezione di calcio era differente rispetto alla mia. E così, appena c’è stata l’opportunità di tornare qui per giocare il mio calcio, l’ho fatto - ha dichiarato l'attaccante francese, che Amorim aveva messo fuori rosa e stasera dovrebbe partire titolare - La decisione del Milan su di me? È una scelta da rispettare, ma che ancora non capisco. Non so perché si siano comportati così. Sono rimasto sorpreso. In ogni caso, gli auguro una buona stagione".