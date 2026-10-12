TENNIS

Atp Finals, successo assicurato a Torino. Binaghi: "Tutto esaurito anche senza Sinner"

L'evento sarà trasmesso in chiaro da Mediaset: tanti i protagonisti del mondo del tennis coinvolti

12 Ott 2026 - 14:09
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"Se senza Sinner si stanno vendendo i tagliandi delle Atp Finals? Mi dispiace deludervi, vedrete i numeri, al di là del grande dispiacere per il nostro campione del mondo, le Nitto Atp Finals vanno verso il tutto esaurito. Le vendite continuano incessanti a dimostrazione del fatto che nel nostro sport una grande competizione vale anche e forse di più di un grande campione".

Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi a margine della consegna dei Collari d'Oro a Roma, parlando della Atp Finals dove sarà assente il numero uno del ranking, Jannik Sinner. L'evento, ricordiamo, sarà trasmesso anche da Mediaset in chiaro: il colosso televisivo ha acquistato i diritti televisivi free to air delle Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. 

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"Ci siamo sentiti spesso con il team di Sinner, noi siamo uomini di poche parole, lui altoatesino io sardo, quindi grandi chiacchierate non ne possono venire fuori, e poi è un problema di atteggiamento. Noi crediamo che il successo del tennis italiano derivi da un sistema nel quale ognuno pensa in modo verticale di fare il proprio dovere e il proprio compito al meglio. Per noi è importante che siano seguiti nel migliore dei modi, come accade, e noi ci possiamo dedicare alle innumerevoli idee e progetti", ha aggiunto Binaghi.

"Cobolli? Ha avuto un inizio di stagione travolgente. Una finale del Ronald Garros con Zverev e io mi vorrei rigiocare un'altra volta quel quinto set. Ha fatto quarti a Wimbledon, perdendo una partita che avrebbe potuto vincere. Ha poi vinto ad Acapulco, è stato a lungo numero 4 della Race e merita, come Bolelli e Vavassori, che è l'ultimo anno che giocano insieme, di giocare questo finale di stagione a Torino, in casa con 15mila persone che fanno il tifo per loro", ha concluso Binaghi.

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