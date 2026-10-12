Atp Finals, successo assicurato a Torino. Binaghi: "Tutto esaurito anche senza Sinner"

"Se senza Sinner si stanno vendendo i tagliandi delle Atp Finals? Mi dispiace deludervi, vedrete i numeri, al di là del grande dispiacere per il nostro campione del mondo, le Nitto Atp Finals vanno verso il tutto esaurito. Le vendite continuano incessanti a dimostrazione del fatto che nel nostro sport una grande competizione vale anche e forse di più di un grande campione".
Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi a margine della consegna dei Collari d'Oro a Roma, parlando della Atp Finals dove sarà assente il numero uno del ranking, Jannik Sinner. L'evento, ricordiamo, sarà trasmesso anche da Mediaset in chiaro: il colosso televisivo ha acquistato i diritti televisivi free to air delle Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro.
"Ci siamo sentiti spesso con il team di Sinner, noi siamo uomini di poche parole, lui altoatesino io sardo, quindi grandi chiacchierate non ne possono venire fuori, e poi è un problema di atteggiamento. Noi crediamo che il successo del tennis italiano derivi da un sistema nel quale ognuno pensa in modo verticale di fare il proprio dovere e il proprio compito al meglio. Per noi è importante che siano seguiti nel migliore dei modi, come accade, e noi ci possiamo dedicare alle innumerevoli idee e progetti", ha aggiunto Binaghi.
"Cobolli? Ha avuto un inizio di stagione travolgente. Una finale del Ronald Garros con Zverev e io mi vorrei rigiocare un'altra volta quel quinto set. Ha fatto quarti a Wimbledon, perdendo una partita che avrebbe potuto vincere. Ha poi vinto ad Acapulco, è stato a lungo numero 4 della Race e merita, come Bolelli e Vavassori, che è l'ultimo anno che giocano insieme, di giocare questo finale di stagione a Torino, in casa con 15mila persone che fanno il tifo per loro", ha concluso Binaghi.