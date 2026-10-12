Atp Finals, successo assicurato a Torino. Binaghi: "Tutto esaurito anche senza Sinner"

"Cobolli? Ha avuto un inizio di stagione travolgente. Una finale del Ronald Garros con Zverev e io mi vorrei rigiocare un'altra volta quel quinto set. Ha fatto quarti a Wimbledon, perdendo una partita che avrebbe potuto vincere. Ha poi vinto ad Acapulco, è stato a lungo numero 4 della Race e merita, come Bolelli e Vavassori, che è l'ultimo anno che giocano insieme, di giocare questo finale di stagione a Torino, in casa con 15mila persone che fanno il tifo per loro", ha concluso Binaghi.