Sinner giovedì dal presidente Mattarella con gli azzurri: "Il discorso non è ancora pronto..."

Martedì il ritorno in Italia: lo attendono l'abbraccio con la sua famiglia e la sua gente e qualche ora di meritato riposo dopo il trionfo agli Australian Open. Poi giovedì Jannik Sinner sarà a Roma per la visita al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo farà insieme ai suoi compagni in azzurro Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli vincitori della Coppa Davis, accompagnati dal presidente della Federtennis Binaghi e dal ct Volandri: l'incontro era stato rinviato a dicembre a causa delle vacanze invernali dei tennisti in vista poi della partenza per l'Australia. Per l'altoatesino sarà dunque festa doppia: quella per lo storico trofeo conquistato a Malaga con l'Italia 47 anni dopo l'impresa del 1976 e quella per l'incredibile vittoria nel suo primo Slam a Melbourne in finale contro Medvedev. "Il discorso? Lo devo ancora preparare. Sono stato un po' preso", ha detto Sinner in un'intervista al Corriere della Sera.