Caso Clostebol, Moorhouse spazza via i dubbi sul ritorno di Ferrara nello staff di Sinner: "Nessuna restrizione sul rientro del preparatore"

"Lo staff tecnico di un giocatore è del tutto suscettibile di commettere infrazioni in ogni caso (di doping) cerchiamo sistematicamente di capire se un allenatore o qualsiasi altro membro dello staff (di un giocatore) sia coinvolto nella commissione dell'infrazione - ha sottolineato Moorhouse -. Nel caso specifico di Sinner l'ITIA ha concluso che i membri dell'entourage dell'italiano non avevano violato alcuna regola. Quindi, dal nostro punto di vista, non vi è alcuna restrizione al loro lavoro nel mondo del tennis".