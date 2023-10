Sinner, esordio vincente a Shanghai e Atp Finals blindate

TENNIS

Il numero uno azzurro ha battuto Marcos Giron in due set e al prossimo turno se la vedrà con Sebastian Baez

© Getty Images Esordio vincente per Jannik Sinner a Masters 1000 di Shanghai. Reduce dalla straordinaria vittoria a Pechino, il numero uno azzurro ha battuto 7-6, 6-2 lo statunitense Marcos Giron alla fine di un'ora e 45 minuti di gioco intensi e tirati. Ora l'altoatesino dovrà affrontare l'argentino Sebastian Baez numero 29 del ranking Atp. Con il passaggio del turno Sinner ha conquistato la 50.ma vittoria stagionale (come Panatta nel '75 e Barazzurri nel '78) e centrato aritmeticamente l'accesso alle Atp Finals di Torino in programma il 7 novembre. Nel torneo avanti anche Matteo Arnaldi, che ha eliminato Jan-Lennard Struff in tre set (6-3, 3-6, 6-4) e agli ottavi affronterà il vincente tra lo statunitense Jeffrey John Wolf e il britannico Cameron Norrie.

"Il primo incontro di un torneo non è mai facile. Sapevo di dover elevare il livello del mio tennis, restando mentalmente nella partita", ha dichiarato Sinner. "Ho fatto un buon lavoro e ho avuto anche un po' di fortuna al tie-break del primo set - ha aggiunto il numero uno azzurro commentando la sua prestazione e i quattro set point annullati nel primo set -. Se devo guardare le cose positive, alla fine della partita ho giocato il miglior tennis". "La qualificazione alle Finals era l'obiettivo principale della stagione, significa tanto per me", ha concluso Jannik con soddisfazione.