Cifra esorbitante per una lezione privata con Nadal e Alcaraz

Incontrare una leggenda del tennis non capita tutti i giorni, ma Il prossimo 3 marzo a Las Vegas, Netflix proporrà un evento irripetibile, in cui i tifosi del tennis potranno incontrare due campioni spagnoli del tennis mondiale: Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, insieme ai quali potranno giocare, usufruendo dei loro esperti consigli. Per le persone interessate a svolgere la lezione di un'ora con uno dei due fuoriclasse, la cifra da versare sarà di 150.000 dollari a persona, circa 138mila euro.

L'iniziativa "Netflix Slam" di Las Vegas ha lasciato buona parte del pubblico sbalordito, ma la cifra esorbitante per la lezione singola con una delle due stelle, non ha di certo spaventato i veri appassionati di tennis, che in poco tempo, hanno esaurito tutte le fasce orarie disponibili.