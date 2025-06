Tennis, una settimana al via del torneo di Wimbledon: tutte le novità della 138ª edizione

Il montepremi sarà il più ricco di sempre a Wimbledon, cresciuto del 7% rispetto all'ultima edizione: un aumento che garantirà al prossimo re dei prati di SW19 una vincita superiore ai 3,5 milioni di euro. Se Alcaraz saprà bissare il trionfo dell'anno scorso, incasserà 350mila sterline (oltre 400mila euro) in più rispetto a 12 mesi fa. Identico - come d'altronde anche negli altri Slam - il price-money previsto per chi vincerà il singolare femminile, grazie a un montepremi totale salito a 62,6 milioni di euro. Ma anche per chi non avrà fortuna sui prati di Church Road i premi saranno generose consolazioni: per gli sconfitti al primo turno verranno staccati assegni da oltre 77mila euro.