Italia, Mancini: "Male nel primo tempo poi li abbiamo messi in difficoltà. Fischi? Quando perdi ci stanno"

"All'inizio ci sono stati sicuramente un po' di pensieri del passato e il fatto di giocare con una squadra forte. Non siamo riusciti a restare corti e abbiamo dato loro spazio, poi nel secondo tempo abbiamo giocato anche bene, recuperato anche delle seconde palle. Sul secondo gol abbiamo fatto un errore lasciando troppo campo aperto - ha proseguito Mancini in conferenza stampa - Le prossime sfide? Dobbiamo vedere gli errori nel primo tempo e ripartire dalle cose positive del secondo. Nei primi minuti della ripresa siamo stati aggressivi, non abbiamo concesso nulla al Belgio, dobbiamo cercare di perdere meno palloni e avere più possesso palla e non forzare le situazioni quando non c'è spazio", ha aggiunto. "Se vedo una squadra bloccata dal punto di costa psicologico? Questo pesa un po' ma dobbiamo lasciare andare, pensare a quello che sarà e pensare positivi, non possiamo fare più niente. I fischi? Ci stanno, rendono più bello cammino quando arrivi alla cima. I tifosi quando perdi sono dispiaciuti e arrabbiati ma fa parte della partita. Stasera speravano di fare un po' meglio, non è stato tutto negativo. Romano ha fatto una buona prestazione per essere la sua prima partita", ha concluso.