Italia, Mancini: "Male nel primo tempo poi li abbiamo messi in difficoltà. Fischi? Quando perdi ci stanno"

Nations League: gli scatti di Italia-Belgio
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"Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, nel secondo è andato in difficoltà. Potevamo fare il pareggio, poi abbiamo subito gol su errore nostro". Il ct azzurro Roberto Mancini analizza così la sconfitta dell'Italia nell'esordio in Nations League. "Prestazione sottotono? Il primo tempo sì, il secondo no: la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0. Il Belgio è un'ottima squadra e ha giocato bene. Quando si perde non siamo mica contenti, i fischi ci stanno", ha aggiunto ai microfoni della Rai.
"All'inizio ci sono stati sicuramente un po' di pensieri del passato e il fatto di giocare con una squadra forte. Non siamo riusciti a restare corti e abbiamo dato loro spazio, poi nel secondo tempo abbiamo giocato anche bene, recuperato anche delle seconde palle. Sul secondo gol abbiamo fatto un errore lasciando troppo campo aperto - ha proseguito Mancini in conferenza stampa - Le prossime sfide? Dobbiamo vedere gli errori nel primo tempo e ripartire dalle cose positive del secondo. Nei primi minuti della ripresa siamo stati aggressivi, non abbiamo concesso nulla al Belgio, dobbiamo cercare di perdere meno palloni e avere più possesso palla e non forzare le situazioni quando non c'è spazio", ha aggiunto. "Se vedo una squadra bloccata dal punto di costa psicologico? Questo pesa un po' ma dobbiamo lasciare andare, pensare a quello che sarà e pensare positivi, non possiamo fare più niente. I fischi? Ci stanno, rendono più bello cammino quando arrivi alla cima. I tifosi quando perdi sono dispiaciuti e arrabbiati ma fa parte della partita. Stasera speravano di fare un po' meglio, non è stato tutto negativo. Romano ha fatto una buona prestazione per essere la sua prima partita", ha concluso.
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