Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Sinner pronto per il tris a Melbourne: "Un anno fa tanti pensieri per il Clostebol, ma mi hanno reso più forte"

L'altoatesino atteso dall'ennesima sfida con Alcaraz: "Vediamo come andrà"

16 Gen 2026 - 09:03

Uno Jannik Sinner sorridente, sereno e forse anche più maturo si presenta al tradizionale media day di Melbourne, ben coperto per il vento fresco che da un paio di giorni sferza la città del Victoria. Dodici mesi fa l'arrivo in Australia era stato accompagnato da un clima ben diverso: nella stagione poi chiusa con il secondo trionfo consecutivo down under, l'azzurro era immerso nelle discussioni con i suoi legali per l'accordo con la Wada che avrebbe portato alla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. Oggi sembra passato un secolo. Quei giorni sono alle spalle e Sinner, a 24 anni, appare con un bagaglio di esperienze e consapevolezza decisamente più ricco. "L'anno scorso la situazione era molto più difficile, perché a quel punto dell'anno non sapevo ancora cosa sarebbe successo - ha raccontato - . Ho cercato di godermi ogni momento quando entravo in campo, non avevo mai la mente davvero sgombera dai pensieri. È stata dura. Ora che so com'è andata a finire forse è più facile raccontarlo, ma sono stati giorni difficili anche per la mia famiglia".

Leggi anche

Australian Open: esordio contro Gaston per Sinner, Musetti sfida Collignon

Un percorso di crescita passato anche dalle difficoltà, come le vicende legate alla Wada e la delusione del Roland Garros, che hanno contribuito a spingerlo verso il riscatto culminato nello storico trionfo di Wimbledon, il primo per lui e per l'Italia sull'erba di Church Road. "Tutto accade per una ragione - ha proseguito - . Quello che ho superato mi ha reso più forte come persona, oltre che come giocatore. Mi sento più maturo, più preparato ad affrontare le situazioni difficili. Ora vivo lo sport in un modo molto diverso, più rilassato, ma dando il massimo. Si tratta sempre di trovare l'equilibrio e ora sono molto felice".

Million Dollar 1 Point Slam, Sinner eliminato agli ottavi

1 di 6
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith
© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

© Getty Images | Jannik Sinner e Jordan Smith

Un equilibrio costruito anche grazie al lavoro con Darren Cahill, il coach australiano che resterà al suo fianco almeno fino al 2026. "È una persona importante per tutti noi, per tutta la squadra. Ha una grande esperienza. Mi conosce non solo come giocatore, ma anche come persona, in un modo diverso ed è molto importante perché riesce ad avere sempre tutto sotto controllo, ti fa sentire al sicuro. È come un padre per tutti noi (sorride)".

In vista di un'eventuale finale con Carlos Alcaraz, Sinner non cambia approccio: "Non ci si prepara per un solo giocatore, ma sicuramente affrontarlo dà sempre nuovi spunti per aggiungere qualcosa. Nella off season ci siamo impegnati su diversi fronti, soprattutto il fisico e l'aggressività in campo. Ora vediamo come andrà". 

sinner
tennis
australian open

Ultimi video

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

I più visti di Tennis

Clamoroso a Melbourne: Sinner eliminato da un dilettante, Alcaraz out con Sakkari

Sorpresa Sinner prima dell'Australian Open: "D'ora in poi punterò a perdere alcune partite"

Sinner-Cahill, il matrimonio continua: "Con me almeno per un'altra stagione"

Sinner fa il tifoso, ma Vagnozzi va ko: sfuma il "derby" al Million Dollar 1 Point Slam

Australian Open: esordio contro Gaston per Sinner, Musetti sfida Collignon

Federer consiglia Alcaraz: "Ecco il segreto per battere Sinner"

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:28
Valentino e Graziano, i Rossi da corsa
10:23
Look retrò per la Red Bull RB22. Verstappen: "Quanti ricordi, motivazione molto alta"
10:17
Il Napoli cerca il sostituto di Lucca: da En-Nesyri a Duran, ecco i candidati per l'attacco
10:17
Racing Bulls punta sui giovani. Lawson e Lindblad: "Pronti a dare tutto"
10:12
Tennis: Cocciaretto in finale a Hobart