Australian Open, Jannik Sinner commenta l'esito del sorteggio: "Sensazioni diverse rispetto al 2024"

Il 2025 è appena iniziato, eppure Jannik Sinner è già chiamato ad affrontare una prova d'appello. Ospite del sorteggio del tabellone, il 23enne di Sesto Pusteria ha scoperto il nome dell'avversario che caratterizzerà il suo esordio agli Australian Open. Si tratta del cileno Nicolas Jarry, ex numero 16 al mondo, ma soprattutto un giocatore ostico, che farà capire a che punto si trovi l'azzurro. "È una sensazione un po' diversa rispetto allo scorso anno, ma siamo tutti molto contenti di iniziare la stagione qui in Australia, dove ci sono tante belle persone. Si chiama l'Happy Slam per un motivo - ha spiegato Sinner -. Abbiamo cercato di fare la miglior off season possibile, volevo provare anche qualcosa di diverso. Ora sono felice di essere qui, abbiamo ancora qualche giorno per adattarci alle condizioni per poter arrivare pronti all'esordio"