Tennis, Australian Open: per Sinner debutto contro il cileno Jarry

TABELLONE MASCHILE

Buone notizie per Jannik Sinner: il sorteggio del tabellone degli Australian Open sorride al numero uno al Mondo, che si presenta a Melbourne con l'obiettivo di bissare il titolo del 2024. Il percorso dell'altoatesino non prevede, fino alla finale, una sfida con i due rivali più pericolosi, vale a dire Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Partiamo innanzitutto dal debutto: il primo avversario del classe 2001 sarà il cileno Nicolas Jarry, mentre al secondo turno c'è uno tra Schoolkate e Daniel. Nel terzo c'è già il primo potenziale derby: potrebbe vedersela con Cobolli, che invece parte contro l'argentino Etcheverry. Possibile sfida tutta italiana anche agli ottavi: dal suo lato del tabellone c'è infatti anche Matteo Berrettini, il cui esordio è con Norrie. Complicato, tuttavia, il percorso del romano: al secondo turno ci potrebbe essere già la sfida con Holger Rune. In semifinale, per Sinner, occhio potenzialmente a Fritz, Medvedev, Rublev e Musetti.