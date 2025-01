Australian Open: Sinner soffre per un set con Schoolkate, ma vince in quattro set e vola al 3° turno

Un andamento che non è cambiato nel secondo set con Sinner costretto a forzare al servizio per rimanere in partita a fronte di una risposta profonda di Schoolkate, in grado di costringere spesso l'altoatesino a scendere a rete e subire la fantasia dell'oceanico che ha così evitato il break nel corso di un terzo game infinito. La "sliding door" è arrivata però al settimo game quando il miglioramento del gioco di Sinner ha coinciso con il primo break dell'azzurro, in grado di strappare il servizio a zero complice una serie di errori gratuiti offerti da Schoolkate. Un gioco che consente a Sinner di pareggiare i conti grazie alla vittoria del set per 6-4 nonostante la necessità di passare agli straordinari per tenere il turno di battuta.