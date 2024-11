ATP Finals: Jannik Sinner sfida Taylor Fritz per la vetta del gruppo Nastase

Anche in caso di vittoria di Jannik Sinner, la sfida contro Taylor Fritz non sarà decisiva per l'accesso alle semifinali delle ATP Finals. Il russo Daniil Medvedev ha infatti sconfitto nel primo match del pomeriggio l'australiano Alex De Minaur per 6-2 6-4 giocandosi l'accesso al prossimo turno contro l'azzurro.