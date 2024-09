ATP 500 di Pechino: Sinner evita Alcaraz fino alla finale, ma rischia il derby con Musetti in semifinale 

TENNIS

Il 23enne di Sesto Pusteria tornerà in campo dopo il trionfo agli US Open trovando all'esordio il cileno Nicolas Jarry

Dopo qualche settimana di stop legato alle fatiche accumulate agli US Open, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo in Cina per affrontare l'ATP 500 di Pechino, torneo che lo scorso anno lo vide dare il via alla sua magica cavalcata superando in finale il russo Daniil Medvedev. Deciso a dedicare un eventuale nuovo trionfo alla zia appena scomparsa, il 23enne di Sesto Pusteria ha incontrato un sorteggio positivo evitando sino alla finale uno scontro con il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz.

Vedi anche Tennis Tennis: lutto per Sinner, morta la zia della dedica agli Us Open L'esordio non sarà comunque uno dei più morbidi considerato che avrà di fronte il cileno Nicolas Jarry, in grado di approdare in maggio sino alla finale degli Internazionali d'Italia prima di arrendersi ad Alexander Zverev, assente in terra cinese. In caso di successo l'azzurro se la dovrà vedere agli ottavi con uno fra il tedesco Jan-Lennard Struff, già affrontato per tre volte nel corso della stagione, oppure lo svizzero Stan Wawrinka, mentre la strada potrebbe diventare più complicata ai quarti dove potrebbe trovarsi di fronte il bulgaro Grigor Dimitrov.

Vedi anche Tennis Coppa Davis 2024: anche Sinner tra i pre-convocati di Volandri per la Final 8 Il pezzo forte di questo torneo potrebbero diventare le semifinali dove l'azzurro rischia di trovarsi di fronte a un derby con Lorenzo Musetti. Il toscano esordirà con un atleta proveniente dalle qualificazioni con l'obiettivo di ripetere quanto fatto all'ATP 250 di Chengdu dovendo però superare un eventuale quarto di finale ostico con il russo Andrej Rublev. Chi dei due dovesse avere la meglio potrebbe a questo punto sfidare in finale uno fra Alcaraz e Medvedev, inseriti nella parte bassa del tabellone e chiamati a sfidare all'esordio Giovanni Mpetshi Perricard e Gaël Monfils. Fra gli altri italiani va segnalata la partecipazione di Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli che troveranno sulla loro strada il francese Adrian Mannarino e il kazako Aleksandr Bublik.