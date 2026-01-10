Tennis: Sinner-Alcaraz, l'esibizione in Corea del Sud in diretta

Sinner e Alcaraz in campo a Seul per un'esibizione: primo incrocio del 2026, 55 giorni dopo la finale di Torino. Prove generali per gli Australian Open.
© Da video
SINNER-ALCARAZ RISULTATO FINALE: 0-2 (5-7, 6-7)
La rivalità che sta definendo il tennis mondiale inaugura il nuovo anno dalla Corea del Sud. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tornano in campo alla Inspire Arena di Seul (Incheon) per un'esibizione di lusso, primo vero test del 2026 per entrambi. I due fenomeni si ritrovano di fronte esattamente 55 giorni dopo la finale delle ATP Finals di Torino, vinta dall'azzurro.
Il match, che si gioca sulla superficie preferita di Jannik (cemento indoor), serve come riscaldamento di alto livello in vista degli Australian Open. Si riparte dai numeri mostruosi del 2025: Sinner con due Slam in bacheca (Melbourne e Wimbledon), Alcaraz tornato numero 1 al mondo e avanti 4-3 negli scontri diretti dell'anno solare appena concluso. Davanti ai 15.000 spettatori coreani, parte la caccia al primo squillo della nuova stagione.