Binaghi attacca Djokovic: "Caduta di stile augurare a Zverev di battere Sinner"

Dal canto suo, Sinner non si è scomposto per le parole di Djokovic: "Ci stanno, lui e Zverev sono amici e si conoscono da molto tempo. Non c'è nessuna cattiveria nei miei confronti, è tutto ok. So che Zverev ha avuto altre possibilità per vincere un torneo dello Slam, domenica tutto può succedere. Io penso solo a dare il meglio di me stesso".