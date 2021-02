Serena Williams crolla in conferenza: piange e va via, è un addio?

Crollo psicofisico per Serena Williams agli Australian Open. La statunitense è stata demolita in semifinale dalla Osaka e poi in conferenza ha mostrato tutto il suo nervosismo. Appena seduta ha dovuto affrontare la domanda sul suo possibile addio al tennis: "Se mai dovessi lasciare non lo direi mai a nessuno". Subito dopo è crollata e non è riuscita a rispondere sugli errori fatti in campo e si è messa a piangere abbandonando la sala.