Tennis, Australian Open: Sabalenka si conferma regina di Melbourne

TENNIS

La numero 2 al Mondo travolge 6-3, 6-2 la cinese Zheng e bissa il successo del 2023: è il secondo Slam in carriera

Australian Open, Sabalenka concede il bis





















































































La regina di Melbourne è ancora lei. Aryna Sabalenka si impone per il secondo anno di fila agli Australian Open grazie alla vittoria in finale su Qinwen Zheng: 6-3, 6-2 i parziali del successo della bielorussa, che arriva in appena un'ora e 16 minuti di gioco. Secondo Slam in carriera dopo quello, sempre in Australia, conquistato nel 2023, mentre la 21enne cinese incassa una sconfitta al suo primo atto conclusivo di un Major.

Non c'è storia a Melbourne: Aryna Sabalenka si conferma agli Australian Open e conquista il suo secondo Slam dopo quello del 2023 sollevato sempre alla Rod Laver Arena. Stavolta, però, non c'è storia: se nella precedente edizione era servito il terzo set per avere ragione di Rybakina, qui la bielorussa impiega appena un'ora e 16 minuti di gioco a battere la cinese Qinwen Zheng, che fa opposizione solo nel finale. La numero 2 al Mondo parte forte e strappa subito il servizio, poi annulla tre palle break e si porta sul 3-0. Ci sarebbe spazio anche per un secondo break, ma Zheng evita di cedere 6-2 rimandando, tuttavia, solo il vantaggio (6-3) della campionessa in carica.

Stesso esito nel secondo: Sabalenka si prende subito il break, poi vola addirittura sul 5-1. Ma il 6-2 che le regala il secondo Slam in carriera se lo deve sudare: Zheng annulla ben quattro match point e avrebbe anche la palla break per accorciare le distanze, ma il quinto tentativo è quello buono per la bielorussa, che chiude 6-3, 6-2 e si conferma regina di Melbourne. Aryna Sabalenka continua la scalata verso la vetta della classifica Wta già raggiunta a settembre 2023, ma soprattutto vince un altro Major. Alla sua prima partecipazione in una finale Slam, invece, Qinwen Zheng è costretta ad arrendersi.