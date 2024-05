Tennis, Roland Garros: Alcaraz e Tsitsipas volano al terzo turno

tennis

Lo spagnolo piega 3-1 l’olandese de Jong, stesso risultato per il greco contro il tedesco Altmaier

© Getty Images Nel secondo turno del Roland Garros avanzano senza troppi problemi Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Sotto il diluvio di Parigi si giocano di fatto soltanto le partite al chiuso: lo spagnolo regola Jesper de Jong in tre ore e undici minuti, con il punteggio di 6-3, 6-4, 2-6, 6-2. Discorso analogo per il greco, che si impone sempre 3-1 (6-3, 6-2, 6-7, 6-4) contro il tedesco Daniel Altmaier. Interrotte le altre partite allo scoperto.

TABELLONE MASCHILE

Chi si aspettava un secondo turno agevole al Roland Garros per Stefanos Tsitsipas resta piacevolmente sorpreso dalla tenacia con cui Daniel Altmaier resta attaccato al match: il greco vince in quattro set dopo aver persino rischiato di dover andare al quinto. Finisce infatti 6-3, 6-4, 6(2)-7, 6-4 per l'ellenico che domina i primi due parziali, approfittando dei problemi al servizio del tedesco. Il numero 9 al Mondo, nella prima parte della partita, è cinico: ha quattro palle break a disposizione e ne sfrutta tre per andare sul 2-0. Nel terzo, però, arrivano i primi tentennamenti: concede la sua prima palla break, sprecata dal tedesco, e perde malamente il tie-break, dominato dal numero 83 della classifica Atp (7-2). Il match si riapre ufficialmente nel corso del quarto set, quando per la prima volta l'ellenico perde il servizio: Altmaier si porta sul 4-3, ma non riesce a gestire il vantaggio. Il contro-break del greco è infatti immediato e, anzi, porta alla definitiva rimonta: l'ultimo set finisce 6-4 e Tsitsipas, con un sospiro di sollievo, passa il turno.

Successo non semplicissimo nemmeno per Carlos Alcaraz, che in tre ore e undici minuti supera Jesper de Jong 3-1(6-3, 6-4, 2-6, 6-2). Già in avvio si capisce che per Alcaraz non sarà una giornata di piena tranquillità: il numero 3 al Mondo è infatti costretto subito a inseguire (2-0), ma successivamente strappa tre volte il servizio chiudendo il primo parziale sul 6-3. Nel secondo, deve subito annullare una palla break, poi però mette in seria difficoltà l'olandese che non riuscirà mai a chiudere un turno in battuta senza concedere almeno due palle break. Così, al nono tentativo e sul 5-4, Alcaraz trova il quarto break di giornata e si porta sul 6-4, trovando così il doppio vantaggio. Ma proprio quando il match sembra avviarsi alla conclusione, De Jong lo riapre aggiudicandosi addirittura cinque game di fila, passando dall'1-0 al 5-1 e ipotecando il terzo set a servizio con il 6-2 finale. Nel quarto parziale i due partono strappandosi il servizio a vicenda più volte, con l’olandese che sembra poter avere le forze per riportare tutto in parità: nel momento più critico il numero 3 al mondo pareggia i conti sul 2-2 e poi alza il ritmo, rubando di fatto sempre il servizio al suo avversario e chiudendo poi quasi in scioltezza con il 6-2 finale. Alcaraz vola al terzo turno dove attende il vincitore della sfida tra Korda e Kwon.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, anche in questo caso a causa della pioggia, si gioca solamente la sfida tra Osorio e Jabeur. La tunisina trionfa 2-1 in un’ora e quarantasette minuti, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-3. La numero 9 del ranking Wta controlla nel primo set, crolla clamorosamente nel secondo parziale e poi si riprende nella partita decisiva, accedendo dunque al turno successivo: eliminata la colombiana, ad un passo dal colpaccio.

Caroline Garcia lotta ma cede in due set a Sofia Kenin. L'americana si impone con un doppio 6-3 strappando quattro volte il servizio, due delle quali fondamentali nel secondo set per rispondere all'unico break di giornata della transalpina.