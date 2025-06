Roland Garros, Sinner-Alcaraz la finale che tutti sognavano: Jannik sfida la sua kryptonite

Jannik è il primo italiano ad arrivare all'atto conclusivo sulla terra parigina dopo la bellezza di 49 anni, dal 1976 ai tempi di Adriano Panatta. Il suo tennis solido e la costanza di risultati lo hanno portato in vetta alla classifica Atp e nemmeno i tre mesi di stop per il caso Clostebol hanno scalfito la sua resistenza. Davanti, però, si trova l'unico giocatore negli ultimi due anni è riuscito a metterlo seriamente in difficoltà, l'unico che riesce a scalfirlo e ad abbatterlo. I precedenti dicono 7-4 per Alcaraz, che ha vinto gli ultimi 4 incontri, visto che il Six Kings Slam disputato lo scorso novembre in Arabia non conta in quanto torneo a esibizione e ha fatto bene a Jannik oltre che per il conto in banca anche per l'umore. Il numero 2 al mondo ha nella terra rossa la sua superficie preferita (21 vittorie e una sola sconfitta nel 2025) e non a caso l'unica sconfitta stagionale di Sinner è arrivata nella finale di Roma, al rientro dopo la sospensione e quindi con tutti gli alibi del caso.