Roland Garros, Paolini ed Errani proseguono la corsa nel doppio femminile e raggiungono i quarti 

TENNIS

La 28enne toscana e l'esperta bolognese hanno sconfitto per 6-2 6-0 le ceche Amina Anšba e Anastasia Dețiuc

© Getty Images Continua il momento magico di Jasmine Paolini e Sara Errani sulla terra rossa. Dopo aver conquistato il titolo agli Internazionali d'Italia, il tandem azzurro si è aggiudicato il pass per i quarti di finale del Roland Garros nel doppio femminile sconfiggendo per 6-2 6-0 le ceche Amina Anšba e Anastasia Dețiuc. Una gara a senso unico per il duo tricolore che è apparso impeccabile soprattutto al servizio con percentuali superiori all'80% sia nell'efficacia che sulla seconda guadagnandosi ben 13 palle break.

Nonostante la strenua difesa delle ceche, in grossa difficoltà sulla prima di battuta, Paolini ed Errani hanno lasciato soltanto due game alle avversarie concedendosi la possibilità di affrontare nel tabellone delle otto la coppia formata dalla statunitense Emma Navarro e dalla russa Diana Shnaider oppure quella composta dalla spagnolo Cristina Bucsa e dalla rumena Monica Niculescu. Per la 28enne toscana ci sarà comunque da tenere in considerazione il percorso nell'individuale dove dovrà vedersela con la kazaka Elena Rybakina, mentre per l'esperta bolognese si tratterà di un ritorno ai vertici dopo aver già vinto il trofeo nel 2012 in coppia con Roberta Vinci.

TABELLONE INDIVIDUALE: COCO GAUFF E IGA SWIATEK SONO LE PRIME SEMIFINALISTE

Nel tabellone individuale si iniziano intanto a comporre le semifinali con l'americana Coco Gauff ha superato nella prima sfida dei quarti la tunisina Ons Jabeur per 4-6 6-2 6-3. Un'importante rimonta per la numero 3 al mondo che ha sofferto i colpi dell'africana nella prima frazione di gioco prima di scatenarsi e guadagnarsi così la possibilità di affrontare la vincitrice della sfida fra la polacca Iga Swiatek.

La numero uno della classifica WTA non ha fatto prigionieri lasciando solo due game alla ceca Marketa Vondrousova che è stata sconfitta per 6-0 6-2 riproponendo la finale arrivata nel 2022.