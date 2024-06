Roland Garros, oggi in campo Sinner: con vittoria numero 1 più vicino

TENNIS

L'azzurro sfida Dimitrov per conquistare la semifinale e sogna il numero uno. Djokovic: "Non so se gioco i quarti"

Dopo le vittorie su Eubanks, Gasquet, Kotov e Moutet, Jannik Sinner torna in campo oggi per i quarti di finale del Roland Garros contro Grigor Dimitrov. Il veterano bulgaro, numero 10 al mondo, è reduce da una grande prima parte di stagione, ed è l'ostacolo che si frappone tra l'azzurro e la semifinale, risultato mai raggiunto da Sinner a Parigi. Sarebbe la terza negli ultimi quattro major, dopo quelle a Wimbledon 2023 e Australian Open 2024, torneo poi vinto.

Vedi anche Tennis Tennis, Roland Garros: Nole Djokovic rimonta Cerundolo e vince un'altra maratona Quattro precedenti tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha vinto il primo a Roma nel 2020, poi solo vittorie dell'altoatesino: due volte a Miami (2023, 2024) e una a Pechino (2023).

L'azzurro, che sta ritrovando la miglior condizione, ha una chance importante per mettere ulteriore pressione a Novak Djokovic nella corsa alla prima posizione del ranking. Il serbo autore di una grande prestazione contro l'argentino Cerundolo, sfiderà domani il norvegese Casper Ruud.

Attendendo la sfida di Sinner oggi e Djokovic domani, l'altoatesino diventerà numero uno se:

- vincerà il torneo o arriverà almeno in finale (a prescindere dai risultati di Djokovic);

- Djokovic non arriva almeno in finale (a prescindere dai risultati di Sinner);

- Sinner perde ai quarti di finale e Djokovic perde in semifinale;

- Sinner arriva in semifinale e Djokovic non vince il torneo.

Dopo il match di Sinner, la giornata del torneo maschile si chiuderà con la sfida tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, in campo dalle 20.15.

DJOKOVIC: "'NON SO SE RIUSCIRÒ A GIOCARE I QUARTI, LO SPERO"

Novak Djokovic non è sicuro di poter giocare il suo quarto di finale mercoledì al Roland Garros a causa dell'infortunio al ginocchio destro subito nel secondo set del suo incontro di ottavi di finale contro Francisco Cerundolo. "Nel terzo game del secondo set sono scivolato e questo ha influito sul ginocchio - le parole del serbo - Non so cosa succederà domani o dopodomani. Lo spero. Vediamo cosa succede". Djokovic ha poi aggiunto di essere riuscito a terminare la partita grazie agli antinfiammatori. "Ho abbastanza benzina per fare altri 15 set. Sono pronto a tutto. Il problema al ginocchio è un altro. Domani, quando l'effetto dei farmaci svanirà, vedremo cosa succederà. Spero che non ci siano danni gravi. Non so se giocherò nei quarti... vedremo", ha detto Djokovic in conferenza stampa. Se il serbo dovesse rinunciare a giocare i quarti di finale, Jannik Sinner diventerebbe il numero 1 della classifica Atp.