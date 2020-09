Roland Garros, numero spettatori ridotto a soli 1.000 al giorno

Da 5000 a 1.000 spettatori al giorno. L'aumento dei contagi da Covid-19 in Francia e nell'area di Parigi si ripercuote anche sul Roland Garros. Il nuovo limite per il pubblico è stato annunciato direttamente dal primo ministro Jean Castex, in conseguenza alle nuove restrizioni del governo sugli assembramenti. Castex ha specificato che nel conteggio delle persone presenti agli incontri non saranno inclusi i membri dello staff e le persone accreditate.