Roland Garros: Nadal vola in semifinale, Schwartzman ko in quattro set

ROLAND GARROS

Il maiorchino vince 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 e attende ora uno tra Djokovic e Berrettini. Krejcikova e Sakkari in semifinale nel femminile

Rafa Nadal non sbaglia e vola in semifinale al Roland Garros. Sulla terra rossa francese, il maiorchino batte in quattro set l'argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4, 6-0: adesso, il numero 3 al mondo attende uno tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini. Nel tabellone femminile, Barbora Krejcikova e Maria Sakkari si sfideranno per un posto nella finalissima, dopo aver sconfitto rispettivamente Cori Gauff e Iga Swiatek. Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Con un match dai due volti, ma vinto comunque in quattro set, Rafael Nadal vola per la quattordicesima volta in semifinale al Roland Garros. Curiosamente, il maiorchino arriva al penultimo atto battendo proprio Diego Schwartzman, eliminato in semifinale nel 2020, al termine di una partita nella quale il numero 3 al mondo, contro un altro top 10 (l'argentino è decimo in classifica Atp), gioca il suo miglior tennis soprattutto a partire dal terzo set, dato che nei primi due parziali cede per tre volte il servizio. Fortunatamente, i tre break concessi non pregiudicano il passaggio del turno: il primo arriva nel set d'apertura, subito dopo il break in favore dello spagnolo, che sale sul 4-2, ma incassa immediatamente il 4-3. Al servizio, però, Schwartzman non è in giornata, e Nadal ottiene il secondo break consecutivo, salendo sul 5-3 e chiudendo poi sul 6-3 il primo set.

Nel secondo set, però, Rafa cede per due volte il turno in battuta: subito in apertura di parziale (0-3, poi rimontato sul 3-3), poi al decimo game, quando Schwartzman mette a segno il terzo break e chiude sul 6-4, pareggiando il conto dei set. Da qui in poi, però, inizia tutta un'altra partita: Nadal torna sui suoi impareggiabili livelli sulla terra rossa, dimostrandosi perfetto al servizio e letale nel rispondere all'avversario. Non a caso, nel terzo e nel quarto set, il maiorchino non concede neanche una palla break e, a partire dal 3-4 in favore di Schwartzman, ottiene 9 game di fila, chiudendo i due parziali rispettivamente sul 6-4 e sul 6-0, e nell'ultimo lascia per strada appena 5 punti. Un dominio che vale la qualificazione alla quattordicesima semifinale al Roland Garros di Rafael Nadal.

TABELLONE FEMMINILE

Saranno Barbora Krejcikova e Maria Sakkari ad affrontarsi nella seconda semifinale del tabellone femminile del Roland Garros. La ceca batte in due set Cori Gauff con il punteggio di 7-6(6), 6-3 al termine di un match in cui la statunitense cede per quattro volte il servizio. Dopo il tie-break conquistato, la numero 33 al mondo domina il secondo parziale, volando sul 5-0. La Gauff riesce ad annullare ben cinque match point, salendo fino al 3-5, ma al momento di servire per chiudere i conti la Krejcikova non sbaglia e lascia a 0 l'americana, qualificandosi per la semifinale. A sorpresa, l'avversaria non sarà però Iga Swiatek: la polacca, infatti, incassa un doppio 6-4 contro Maria Sakkari. La greca trova i due break point decisivi tra la fine del primo parziale (da 3-4 a 6-4) e l'inizio del secondo (subito 2-0): un distacco che la numero 9 Wta non riesce più a recuperare, con la sfida che si chiude al terzo match point. Ora, Barbora Krejcikova e Maria Sakkari si affronteranno per un posto nella finalissima, contro una tra Anastasia Pavlyuchenkova e Tamara Zidansek.