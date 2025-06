The lasta dance per la GR Toyota Supra: due versioni speciali

La punta di diamante è la GR Supra A90 Final Edition che sarà prodotta in soli 300 esemplari, la metà destinati al mercato giapponese. Da supersportiva a supercar, potenza aumentata a 441 Cavalli, coppia che raggiunge 571 newton metro e velocità che arriva ora a 275 km/h. Un sound più forte e potente grazie allo scarico Akrapovic in titanio. Pneumatici più larghi di 10 millimetri regalano maggior grip e stabilità in curva. All’anteriore cerchi da 19 pollici, 20 al posteriore. Aerodinamica ripensata con uno spoiler in carbonio frontale e un grande alettone sul posteriore. La GR Supra saluta così, ma i vertici giapponesi assicurano che non sarà un