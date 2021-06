Roland Garros, la finale femminile sarà Pavlyuchenkova-Krejcikova: eliminate Zidansek e Sakkari  

TENNIS

Semifinali vincenti per la russa e per la ceca, sabato in campo a Parigi per lo Slam. Krawczyk e Salisbury trionfano nel doppio misto

Il Roland Garros femminile 2021 finirà nelle mani di una tra Pavlyuchenkova e Krejcikova. La tennista russa riesce infatti ad avere la meglio su Zidansek in due set nella prima semifinale: 7-5, 6-3 il punteggio finale. Serve invece una maratona di oltre tre ore invece per la ceca: 7-5, 4-6, 9-7 contro Sakkari. La coppia Krawczyk-Salisbury trionfa infine nella finale del doppio misto contro Vesnina e Karatsev (2-6, 6-4, 10-5).

Il Roland Garros 2021 femminile sarà una questione tra Palvyuchenkova e Krejcikova, che nelle rispettive semifinali si meritano l’accesso all’ultimo palcoscenico con due prestazioni efficaci anche se altalenanti, faticose e tese. Impegnativo per la russa soprattutto il primo set della semifinale contro Zidansek, giocato da entrambe ad alto livello e sorprendentemente alla pari. Grossa beffa per la slovena, perché ha due palle per rubare all’avversaria il pesantissimo break del 6-5, ma spreca l’occasione, commette doppio fallo e finisce poi per concedere lei stessa il break decisivo al cambio di servizio. La delusione si riflette sul break concesso sùbito in avvio di secondo set che lancia la Pavlyuchenkova, lei stessa però vive il match con ansia e compie scelte errate lasciando sempre la porta aperta all’avversaria: ciò non basta tuttavia per far rientrare in gioco l'avversaria nonostante un contro-break del 4-2. Il tabellone digitale annuncia il 7-5, 6-3 finale.

Comincia invece con tre break consecutivi l’altra semifinale, tra Krejcikova e Sakkari, con quest’ultima che riesce però a interrompere il trend e quindi a portarsi in vantaggio. La tennista ceca chiude tuttavia in maniera strepitosa il parziale e, con quattro game vinti di fila, si prende il primo set. Il secondo è invece inizialmente appannaggio della greca che si porta sul 4-0, sfiora più volte il quinto ma poi subisce una rimonta convinta fino al 4-3. Questa volta la minaccia boema è meno travolgente e la sfida viene prolungata. Nell'ultimo set un break fondamentale dà un primo vantaggio alla 25enne di Atene, piccolo ma prezioso fino agli ultimi scambi. Una fluida Krejcikova rende però l’operazione complessa e un’elettrica Sakkari perde il turno di battuta a un passo dal successo: si procede a oltranza, la greca annulla quattro match point ma alla fine deve cedere 7-5, 4-6, 9-7.

La prima finale dell’edizione 2021 dell’Open di Francia finisce invece nelle mani della coppia anglofona del doppio misto Krawczyk-Salisbury, bravi a recuperare il pessimo primo set contro Vesnina e Karatsev e a ribaltare gli esiti della sfida nella seconda parte di partita. I due russi cadono infatti 2-6, 6-4, 10-5: per la statunitense è la prima vittoria in uno slam in carriera, il britannico aveva invece già trionfato nel doppio maschile con Ram all’Australian Open del 2020.