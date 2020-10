Roland Garros: la finale femminile sarà Swiatek-Kenin

TENNIS

Saranno Iga Swiatek e Sofia Kenin a contendersi la vittoria finale nel tabellone femminile del Roland Garros. La polacca batte 6-2, 6-1 l'argentina Nadia Podoroska e, a 19 anni, raggiunge per la prima volta in carriera la finale di uno Slam. L'americana, numero 6 al mondo, elimina invece la ceca Petra Kvitova con il punteggio di 6-4, 7-5: contro la Swiatek si giocherà il suo secondo Slam del 2020, dopo il successo agli Australian Open.

In poco più di un'ora, Iga Swiatek entra nella storia: la numero 54 della classifica Wta, a soli 19 anni, riporta la Polonia in finale del Roland Garros dopo ben 81 anni. L'ultima a farlo era stata Jadwiga Jedrzejowska, che nel 1939 arrivò fino all'atto conclusivo. Il match è senza storia: nel primo set, la Swiatek strappa subito il servizio a Nadia Podoroska e vola sul 3-0, per poi chiudere sul 6-2 al terzo set point. Nel secondo parziale, l'argentina crolla e strappa soltanto un game alla 19enne polacca, che ottiene tre break di fila e chiude sul 6-1, centrando la sua prima finale in uno Slam.

A sfidare la Swiatek sarà Sofia Kenin. L'americana, infatti, batte Petra Kvitova e trova la seconda finale del 2020 in uno Slam, dopo la vittoria dello scorso 1 febbraio agli Australian Open. Il match inizia nel migliore dei modi per la numero 6 al mondo, che con due break di fila vola sul 4-1. La ceca risponde con un controbreak e risale fino al 5-4 ma, al momento di servire per il set, l'americana non sbaglia e fissa il punteggio sul 6-4. Nel secondo parziale, l'americana strappa il servizio alla Kvitova che, dopo aver annullato lo svantaggio (5-5), incassa il controbreak decisivo della Kenin, che vola sul 7-5 e raggiunge la sua prima finale sulla terra rossa francese.

Vedi anche Tennis Roland Garros, Djokovic non sbaglia e va in semifinale: adesso la sfida a Tsitsipas