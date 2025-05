Ranking Atp: Musetti entra in Top 10, Sinner sempre al comando

Tra i primi 20 azzurri, spicca il balzo in avanti Andrea Pellegrino (167, +70). Guadagna oltre 50 posizioni anche Federico Cinà (323, +50), nuovo numero 20 d'Italia, che sarà al Foro Italico grazie a una wild card. Guardando oltre l'Italia, oggi Jack Draper entra per la prima volta in carriera nella Top 5 del PIF ATP Rankings, in seguito alla finale al Mutua Madrid Open, mentre il vincitore Casper Ruud guadagna ben otto posizioni ed entra anche lui nella top ten al numero 7.