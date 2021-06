Ranking Atp: Berrettini consolida la top ten, balzo in avanti di Musetti

TENNIS

Sinner perde quattro posizioni, Sonego ne guadagna due. Stabile invece Fognini

Il Roland Garros, secondo Slam stagionale appena concluso a Parigi, fa registrare due variazioni nella top ten del ranking ATP, sempre guidato da Djokovic: al quarto posto sale il greco Tsitsipas, mentre Bautista Agut conquista il 10.mo posto. Per quanto riguarda i tennisisti italiani Berrettini (9) guida ancora la corazzata azzurra davanti a Sinner (23), Sonego (26), Fognini (29) e Musetti (61). Getty Images

Classifica alla mano, l'Italtennis conserva due giocatori fra i primi 20, quattro nei top 30 e ben dieci suoi rappresentati nei top 100 della classifica mondiale maschile. I quarti al Roland Garros permettono a Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in top ten a novembre 2019: quarto italiano nell'Era Open a riuscirci) di consolidare la nona posizione.

Fa quattro passi indietro, invece, Jannik Sinner, ora al numero 23, mentre guadagna due posizioni Lorenzo Sonego che sale al 26° posto firmando un altro best ranking. Stabile Fabio Fognini al 29° posto.

Primato in classifica - l'ennesimo di questo 2021 - anche per Lorenzo Musetti (con i suoi 19 anni e tre mesi il piu' giovane giocatore nella Top 100), che grazie agli ottavi al Roland Garros (costretto al ritiro del quinto set contro Nole), i primi in uno Slam, fa un salto di 15 posizioni e si va ad accomodare sulla poltrona numero 61.

Cinque posti in piu' anche per Gianluca Mager, che risale al numero 82, mentre scivolano indietro di tre posizioni Marco Cecchinato (85°) e di dieci Stefano Travaglia (88°). Fa sette passi avanti Andreas Seppi, che risale al numero 91, mentre ne fa quindi inietro Salvatore Caruso (97°), decimo azzurro tra i primi 100.