Paris Masters: Djokovic travolge Musetti, l'azzurro va ko ai quarti

TENNIS

Termina con una partita senza storia l'avventura del toscano a Parigi-Bercy: Nole lo travolge nel primo set e vince in poco più di un'ora, col punteggio di 6-0, 6-3

© Getty Images Termina ai quarti l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Paris-Bercy: il toscano viene sconfitto nettamente da Novak Djokovic, che accede alle semifinali col punteggio di 6-0, 6-3 in poco più di un'ora di gioco. Il primo set è da dimenticare per Musetti, mai davvero in partita e nervosissimo, mentre nel secondo parziale arriva solo una flebile reazione prima del break del serbo. Passa Nole, che affronterà ora Tsitsipas (6-2, 6-4 a Paul).

Non riesce l'impresa a Lorenzo Musetti, reduce dalla vittoria a Napoli e da un ottimo avvio di stagione: l'azzurro si ferma ai quarti del Masters 1000 di Paris-Bercy, venendo sconfitto in due set da Djokovic (6-0, 6-3). Il primo set è da dimenticare per il toscano che, tradito dal nervosismo e dall'emozione per i suoi primi quarti di finale in un Masters 1000, commette molti errori e facilita la travolgente cavalcata di Djokovic. Nole si porta subito sul 3-0 e vince agevolmente in 24'. Punteggio di 6-0 e pochissime cose da salvare per Musetti, che chiude con 8 punti marcati contro i 28 dell'avversario.

Nel secondo parziale arriva la reazione del toscano, che si porta per la prima volta in vantaggio sul 2-1 vincendo due game consecutivi e mettendo sotto pressione il serbo, che si riprende. Il break di Nole fa riaffiorare tutte le insicurezze di Musetti, che regala il punto del 5-2 al rivale colpendo la rete. L'azzurro riesce ad allungare la partita, ma cade col punteggio di 6-3. Passa Djokovic, che sfiderà ora Tsitsipas: il greco si è sbarazzato di Paul in due rapidi set. Dall'altra parte del tabellone, Rune affronterà Auger-Aliassime (alla 16a vittoria di fila) in semifinale.