Paolini dopo la sconfitta: "Sono un po' triste ma è comunque una bella giornata"

La giovane tennista italiana esprime le sue emozioni dopo la sconfitta in finale contro la Krejcikova: "Un sogno diventato realtà, faccio le mie congratulazioni a Barbara"

Il sogno di essere la prima italiana a conquistare Wimbledon finisce sul più bello. Jasmine Paolini si arrende in finale alla ceca Krejcikova in tre set (6-2, 2-6, 6-4 il risultato finale) al termine di una partita combattutissima. Primo set di totale dominio ceco, secondo che parla Paolini. Al terzo fatale un doppio fallo che consegna alla ceca il primo break del parziale (4-3), quello che risulterà decisivo. Finisce con il centrale che applaude la Krejcikova e la Paolini che si consola con il numero 5 in classifica Wta da lunedì.

"Oggi sono un po' triste, cerco di continuare a sorridere perché mi devo ricordare che oggi è comunque una bella giornata. Sono arrivata in finale a Wimbledon, da ragazzina le guardavo e tifavo Federer. Essere qui è folle, ho apprezzato ogni momento qui". Lo ha detto Jasmine Paolini nella cerimonia di premiazione dopo la sconfitta nella finale di Wimbledon. "Gli ultimi due mesi sono stati folli, ringrazio la mia famiglia e il mio team che mi sostiene, senza di loro non sarei qui - ha aggiunto la tennista azzurra - In queste due bellissime settimane ho ricevuto tantissimo sostegno, è bellissimo sentire l'amore del pubblico, mi è piaciuto tantissimo", ha detto commossa. Ha poi dedicato qualche parola all'avversaria: "Questo stadio è un sogno diventato realtà. Faccio le mie congratulazioni a Barbara: giochi un tennis così bello congratulazioni a te e al tuo team". "Ho apprezzato ogni momento qui - ha poi concluso - ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo torneo, dai raccattapalle agli arbitri. Avrò sicuramente dimenticato qualcuno ma non me ne vogliate". Ammirazione ricambiata dall'avversaria, che dedica queste parole all'italiana: "Faccio i complimenti a Jasmine e al suo team - ha sottolineato la ceca - la finale è stata molto bella, lottata su ogni palla. Lei ha fatto anche la finale al Roland Garros, è stata così brava. È incredibile quello che è riuscita a fare in così poco tempo", ha concluso.

Non tardano ad arrivare i complimenti della a presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si complimenta con la tennista con un post su X: "Orgogliosi di Jasmine Paolini. Prima tennista italiana a raggiungere la finale del prestigioso torneo di Wimbledon. Nonostante la sconfitta hai acceso i cuori degli italiani, riuscendo a trasmettere grinta e passione a tutti noi che ti abbiamo sostenuta".