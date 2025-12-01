Logo SportMediaset

Panatta ricorda Pietrangeli: "Era un mio amico, un personaggio straordinario"

Il tennista ha voluto ricordare così il campione scomparso questa mattina all'età di 92 anni

di Redazione
01 Dic 2025 - 13:49

"Nicola era il mio amico, anche se ci beccavamo ogni tanto, ma era un gioco che facevamo", così è intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Adriano Panatta per ricordare l'amico e collega Nicola Pietrangeli, scomparso questa mattina.

"Io lo voglio ricordare con allegria, è stato un personaggio straordinario, al di là di essere un campione assoluto che ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere nel periodo in cui giocava. Alla mia nascita lui era un 17enne che giocava al tennis Parioli ed era già una promessa, poi abbiamo fatto un po' il cambio della guardia io e lui. Abbiamo anche giocato insieme, ci siamo divertiti abbiamo fatto le vacanze insieme. Io e Nicola eravamo molto amici", ha aggiunto.

Panatta ha poi rivelato il dolore vissuto da Pietrangeli negli ultimi mesi per la perdita del figlio: "La cosa che mi faceva più male in questo ultimo periodo era che non volevo che soffrisse: lui ha avuto un colpo tremendo quando è morto Giorgino poco tempo fa. L'ultima volta che l'ho chiamato, pochi giorni fa, gli ho detto 'alzati dal letto, accidenti a te'. Lui mi diceva che non voleva alzarsi. Però ha fatto una vita bellissima".

