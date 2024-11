Nitto ATP Finals e Lexus: un "doppio" vincente tra eccellenza e innovazione

Lexus e ATP: un doppio vincente da due anni

Per il secondo anno consecutivo Lexus affianca le Nitto ATP Finals con l'obiettivo di consolidare il suo profondo legame con il mondo dello sport e del tennis in particolare. Grazie a una visione avanguardista della mobilità sostenibile - che trova la massima espressione nel credo della casa giapponese 'Lexus Electrified', ovvero la volontà di offrire il massimo in termini di performance e piacere di guida nonostante la radicale trasformazione della mobilità dettata dall'elettrificazione - Lexus si lega in modo naturale all'ATP Tour, sposando a pieno l'impegno del circuito per la lotta al cambiamento climatico e per la promozione dell'eccellenza, l'innovazione e la passione. Anche quest’anno Lexus affianca le Nitto ATP Finals con una flotta di 45 autovetture elettrificate che accompagneranno gli atleti e il loro entourage in tutti i loro spostamenti durante la manifestazione.