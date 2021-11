Next Gen, Musetti rischia ma resta in corsa per la semifinale: Gaston battuto 3-2

NEXT GEN FINALS

Il 19enne azzurro si porta sul 2-0 ma poi spreca tante occasioni per chiudere e vince solo al quinto set

Lorenzo Musetti rischia, ma resta in corsa alle Next Gen Finals. Dopo la sconfitta a sorpresa all'esordio contro l'argentino Sebastian Baez (3-1), all'Allianz Cloud di Milano il 19enne azzurro batte 3-2 il francese Hugo Gaston (4-3, 4-3, 2-4, 3-4, 4-2) e porta a casa il match dopo aver sprecato tante palle break. Ora Musetti si giocherà la qualificazione alla semifinale nel prossimo match contro l'americano Sebastian Korda.

Getty Images

Bersagliato dalle micidiali palle corte e dal gioco di tocco preciso del francese, nel primo set Lorenzo gioca bene al servizio e spinge col rovescio, ma spreca tre break-point nel terzo game ed è costretto ad andare al tie-break (7-4) per conquistare il punto in rimonta.

Nel secondo set Lorenzo parte forte al servizio e manovra bene col dritto, ma Gaston non molla e resta in scia aggrappandosi al gioco aggressivo e ai colpi a rete. Nel quarto game il 19enne di Carrara non sfrutta altri tre break-point, poi nel quinto game annulla una palla break con un ace e conquista il killer-point con una gran volèe di dritto. Colpi che fanno tremare Gaston e dopo un set point per l'azzurro nel sesto game, portano la gara a un altro tie-break. Tie-break spettacolare che Lorenzo chiude sull'8-6 mostrando il meglio del repertorio.

Il terzo set è uno spot per il tennis. Inizia con un colpo da esibizione di Musetti che infiamma l'Allianz Cloud e prosegue con tante soluzioni spettacolari che mettono in mostra il talento dei giocatori in campo. Fino al 2-2 il match resta in equilibrio, poi Gaston aumenta i giri, trova angoli incredibili e chiude il parziale sul 4-2 dopo aver annullato due palle break nel quinto game.

In fiducia, nel quarto set il francese parte alla grande lasciando andare il braccio e sfruttando alla perfezione l'abbinata palla corta-lob o palla corta-passante. Colpi micidiali a cui Musetti risponde affidandosi al servizio per iniziare bene lo scambio e rimanere in partita. Fino al 2-2 il match corre via veloce e senza sorprese, poi nel quinto game l'azzurro non approfitta di altre tre palle break e nel sesto si salva con un servizio vincente sul killer point. Punto che esalta l'azzurro e segna anche l'inizio del tie-break. Carico e aggressivo, Musetti picchia duro al servizio, attacca e si porta sul 5-1. Poi qualcosa si inceppa e Lorenzo subisce l'ennesima reazione di Gaston, fallisce due match point e perde il set 9-7.

Nervoso, nell'ultimo set Musetti parte contratto ma tiene il servizio. In palla, il francese invece si muove con scioltezza e azzarda le giocate cercando di variare sempre le soluzioni, venire a rete e rispondere spesso con i piedi dentro al campo. Dopo altre due palle break fallite nel quarto game, l'azzurro però si porta sul 3-2 con un ace, resta aggrappato al match fino all'ultimo e poi piazza il colpo che decide la partita più lunga della storia del torneo.