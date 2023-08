Tennis: le Next Gen Atp Finals dicono addio a Milano e sbarcano in Arabia

TENNIS

Il torneo di fine stagione per i migliori giocatori sotto i 21 anni dell'Atp si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre

© Getty Images Dopo 5 anni Milano perde le Next Gen Atp Finals. Il torneo di fine stagione per i migliori giocatori sotto i 21 anni sbarca in Arabia Saudita per i prossimi 4 anni, dal 2023 al 2027. L'edizione di quest'anno si terrà al King Abdullah Sports City di Gedda su campi in cemento indoor dal 28 novembre al 2 dicembre. Il montepremi dell'evento salirà a 2 milioni di dollari. Si tratta di un aumento di oltre il 40% rispetto agli 1,4 milioni di dollari distribuiti nel 2022.

Per la prima volta nella storia un evento ufficiale Atp si svolgerà in Arabia Saudita. "L'ATP Tour è veramente globale ed esplorare nuovi mercati è fondamentale per far crescere il gioco. Portare le Next Gen ATP Finals a Gedda è la nostra occasione per ispirare nuovi fan, in una regione con una vasta popolazione giovane, e unire il pubblico intorno al tennis - ha spiegato il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi -. Le nostre congratulazioni vanno a Jeddah e alla Federazione tennistica saudita. Non vediamo l'ora di costruire insieme l'incredibile successo dell'evento".

Quello nel tennis è solo l'ultimo degli investimenti dell'Arabia Saudita nello sport internazionale. Lo stesso presidente della WTA Steve Simon ha visitato il Regno con le tenniste a febbraio, e poco prima di Wimbledon ha ammesso che "continuerà ad avere conversazioni" con i sauditi. Il PGA Tour, l'European Tour e il LIV Golf, finanziato dall'Arabia Saudita, hanno annunciato una collaborazione il mese scorso. La Formula 1 ha organizza una gara in Arabia Saudita dal 2021, lo stesso anno in cui il fondo PIF ha acquistato la squadra di calcio inglese Newcastle United. Senza dimenticare quanto sta accadendo in questa estate di calciomercato, con le squadre di calcio saudite che hanno ingaggiato giocatori di grande nome strappandoli ai club europei a suon di milioni.

