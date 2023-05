Tennis, Nadal rinuncia agli Internazionali di Roma: "Non sono ancora pronto"

"Mi dispiace molto annunciare che non potrò essere a Roma". È il messaggio Instagram di Rafael Nadal, costretto a rinunciare agli Internazionali d'Italia al via lunedì (in chiaro su Mediaset). "Sapete tutti quanto mi addolori perdermi un altro dei tornei che hanno segnato la mia carriera professionale e personale per tutto l'affetto e il sostegno dei tifosi italiani - ha spiegato - Nonostante abbia notato un miglioramento in questi ultimi giorni, per molti mesi non ho potuto allenarmi a un livello elevato e il processo di riadattamento ha i suoi tempi. Non ho altra scelta che accettarli e continuare a lavorare". Lo spagnolo punta al recupero per Parigi.