Tennis, Berrettini alza bandiera bianca: salta gli Internazionali di Roma

il forfait

L'italiano non recupera dall'infortunio agli addominali

© Getty Images Matteo Berrettini non parteciperà agli Internazionali d'Italia a Roma. Il tennista italiano sta ancora recuperando dall'infortunio agli addominali subito a Montecarlo (strappo di secondo grado al muscolo interno obliquo) ed è costretto a saltare il Master 1000 di casa. Per l'azzurro questa stagione è sempre di più un calvario: ora l'obiettivo è quello di tornare in campo per i tornei sull'erba.

"DIFFICILE DA ACCETTARE"

"Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente. La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l'ora di tornare a giocare davanti a voi".