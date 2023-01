Australian Open: lesione per Nadal, out 6-8 settimane

AUSTRALIAN OPEN

Il tennista spagnolo si è sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra

© Getty Images Arrivano brutte notizie dall'infermeria per Rafael Nadal. Dopo l'eliminazione al 2° turno degli Australian Open, il tennista spagnolo si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileo-psoas della gamba sinistra. Come comunicato dallo stesso Nadal sui social, il tempo di recupero è stimato dalle 6 alle 8 settimane.

Nadal salterà i tornei di febbraio e potrebbe dare forfait anche per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, tornando in campo per la stagione su terra rossa. Un inizio di 2023 da dimenticare per l'ex numero 1 al mondo, che tra United Cup e Australian Open ha vinto solo uno dei quattro match disputati. Per il maiorchino è il terzo infortunio muscolare nel giro di 10 mesi, chiaro sintomo dell'età che avanza e di un naturale degrado fisico.

"Dopo la sconfitta contro Mackenzie McDonald al secondo turno dell'Australian Open, ho effettuato una serie di esami. La risonanza magnetica ha rivelato una lesione di tipo due del flessore dell'anca sinistra. Il tempo normale di recupero per questo tipo di infortunio va da sei a otto settimane" ha annunciato Nadal sui social.

