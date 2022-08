Montreal, fuori altri big: cadono anche Tsitsipas, Rublev e Serena

TENNIS

Dopo Medvedev e Alcaraz, in Canada il greco perde con Draper e il russo con Evans. La Bencic fa fuori nettamente la Williams. Intanto Nadal annuncia il rientro a Cincinnati, Zverev invece è pessimista per gli Us Open

© Getty Images A Montreal la notte di San Lorenzo è "passata", ma sui campi di tennis del Master 1000 canadese le stelle continuano a cadere. Dopo Medvedev e Alcaraz, primi due del seeding, anche le teste di serie Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev salutano il torneo. A far fuori il greco ci ha pensato Jack Draper col punteggio di 7-5, 7-6(4), mentre il russo ha ceduto in due set (doppio 6-4) sotto i colpi di Daniel Evans.



Tra gli altri, nel tabellone maschile avanzano agli ottavi Felix Auger-Aliassime (7-6(6), 6-4 a Yoshihito Nishioka), Cameron Norrie (6-1, 6-2 a Botic van de Zandschulp) e Taylor Fritz (5-7, 6-1, 6-4 a Frances Tiafoe). Fuori invece Diego Schwartzman, eliminato da Ramos-Vinolas (6-4, 6-2). Risultati che potrebbero in qualche modo rendere più abbordabile la strada a Jannik Sinner per il proseguo del torneo. Dalla parte dell'italiano, infatti, le uniche teste di serie importanti rimaste in tabellone sono Casper Ruud e Auger-Aliassime.

Nel tabellone femminile invece la sconfitta che fa più rumore è quella di Serena Williams, battuta nettamente (6-2, 6-4) dalla svizzera Belinda Bencic. Fuori dai giochi anche Ons Jabeur, testa di serie numero 5, costretta a ritirarsi contro la cinese Qinwen Zhang. Tra le altre, passano agli ottavi Garbine Muguruza (doppio 6-4 all'estone Kaia Kanepi), e Bianca Andreescu (6-3, 4-6, 6-3 ad Alize Cornet).

NADAL ANNUNCIA IL RIENTRO

Mentre in Canada perdono i big, dal profilo Instagram di Nadal arrivano buone notizie per gli appassionati di tennis. Dopo aver dato forfait a Montreal a causa dei problemi addominali che lo avevano costretto a rinunciare alla semifinale di Wimbledon e a saltare gli ultimi tornei, il campione spagnolo ha annunciato infatti che tornerà in campo a Cincinnati. "Sono molto felice di tornare a giocare a Cincinnati", ha scritto il numero 3 del mondo annunciando la sua partenza per gli Usa.

ZVEREV: "NON CREDO CHE SARO' AGLI US OPEN"

Notizie meno incoraggianti rispetto a quelle su Nadal arrivano invece da Alexander Zverev. Tornato ad allenarsi cinque giorni fa dopo il grave infortunio in semifinale al Roland-Garros, il numero 2 al mondo ha espresso un certo pessimismo sulla sua possibile presenza agli Us Open. "Ovviamente cercherò comunque di esserci, anche se sarà una presenza molto, molto breve", ha spiegato.