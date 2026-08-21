"Mollo? Ma che mollo!": Cobolli cita Malesani dopo la rimonta contro Paul

"Mollo? Ma che mollo!". Flavio Cobolli cita Alberto Malesani dopo la grande vittoria in rimonta sull'americano Tommy Paul che gli è valsa la semifinale nel torneo di Cincinnati (prima semifinale raggiunta in carriera in un Masters 1000). Indimenticabile la conferenza stampa del tecnico, che risale ai tempi del Genoa nel 2011, quando il tennista azzurro non aveva neanche dieci anni. "Io non mollo mai" è stato anche il messaggio che Cobolli ha scritto sul vetro della telecamera all'uscita dal campo. Ad aiutarlo nella rimonta anche del... cioccolato: "Mi sentivo un po' stanco. Avevo bisogno di un po' di energia, un po’ di zucchero. E adoro gli M&M’s. Il cioccolato con i colori mi rende felice".