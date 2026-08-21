TENNIS

"Mollo? Ma che mollo!": Cobolli cita Malesani dopo la rimonta contro Paul

Dopo la vittoria contro l'americano e la conquista della semifinale di Cincinnati l'azzurro posta un video del tecnico ai tempi del Genoa

21 Ago 2026 - 11:19
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Mollo? Ma che mollo!". Flavio Cobolli cita Alberto Malesani dopo la grande vittoria in rimonta sull'americano Tommy Paul che gli è valsa la semifinale nel torneo di Cincinnati (prima semifinale raggiunta in carriera in un Masters 1000). Indimenticabile la conferenza stampa del tecnico, che risale ai tempi del Genoa nel 2011, quando il tennista azzurro non aveva neanche dieci anni. "Io non mollo mai" è stato anche il messaggio che Cobolli ha scritto sul vetro della telecamera all'uscita dal campo. Ad aiutarlo nella rimonta anche del... cioccolato: "Mi sentivo un po' stanco. Avevo bisogno di un po' di energia, un po’ di zucchero. E adoro gli M&M’s. Il cioccolato con i colori mi rende felice". 

© da video

© da video

tennis
cobolli
cincinnati

Tennis

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:59
MCH COBOLLI IN SEMIFINALE A CINCINNATI 21/8 MCH

Il sogno di Cobolli continua: in semifinale a Cincinnati, la prima volta in un Masters 1000

01:15
Cobolli e Musetti Show

Cobolli e Musetti Show

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:25
MCH COBOLLI AGLI OTTAVI DI CINCINNATI PER SITO 18/8 MCH

Cobolli, che carattere! Si prende gli ottavi a Cincinnati

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

00:43
CLIP DARDERI AVANTI A MONTREAL PER SITO 5/8 SRV

Atp Montreal, solo Darderi al terzo turno: la vittoria contro Diallo

00:45
CLIP BERRETTINI ELIMINATO A MONTREAL PER SITO 4/8 SRV

Delusione Berrettini: eliminato al primo turno, a Montreal, da Navone

00:05
L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

00:30
ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

02:04
4 mesi alle Atp Finals

4 mesi alle Atp Finals

00:37
MCH PONTE PININFARINA SKYWALK ATP FINALS TORINO 17/07 MCH

ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

02:32
DICH BINAGHI OTO DICH

Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

05:07
DICH BINAGHI DICH

Binaghi: "Con Sinner ci divertiremo per i prossimi 10 anni"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

I più visti di Tennis

Nick Kyrgios

Kyrgios, proprio tu? Positivo alla cocaina e sospeso: "Mi sentivo impotente e solo"

MCH COBOLLI IN SEMIFINALE A CINCINNATI 21/8 MCH

Il sogno di Cobolli continua: in semifinale a Cincinnati, la prima volta in un Masters 1000

COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

"Da squalifica per 2 anni", "L'Atp lo ha protetto": tutti gli attacchi di Kyrgios a Sinner sul doping

Sinner Us Open 2025

Sinner-US Open, sono i giorni della verità: Jannik a New York solo con l’ok dei medici

Alcaraz annuncia il ritorno in campo: lo spagnolo agli Us Open

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:13
Cagliari, Trepy lascia la Terapia intensiva: "Proseguono le cure in Pneumologia"
13:11
Cagliari, Pisacane: "Trepy ci ha ricordato che la partita più importante è quella della vita"
13:15
Indisponibili e squalificati: tutti i giocatori che non potranno esserci la prima giornata
TOP - John Stones. Il colpo difensivo dell'Inter. Difensore roccioso e con grande capacità nel gioco aereo. Può portare buoni voti per l'affidabilità e il contesto in cui si trova, e di tanto in tanto anche qualche bonus. 
12:59
Dai top alle scommesse: 10 nuovi arrivati su cui puntare per l'asta
12:50
Lazio, si apre un'ipotesi affascinante: Alvaro Morata