Tennis
atp finals

Atp Finals, Milik abbraccia Alcaraz: "Non ho giocato per infortunio"

L'attaccante polacco, assente dal 25 maggio 2024, si è rivisto alle Atp Finals: incontro con il tennista spagnolo

di Stefano Fiore
10 Nov 2025 - 10:21

Da oltre un anno e mezzo, il nome di Arkadiusz Milik è scomparso dai tabellini e dalle convocazioni della Juventus. L'ultima presenza ufficiale del centravanti polacco risale al 25 maggio 2024, contro il Monza, e da allora il suo rientro in campo è stato sempre rinviato, con solo fugaci apparizioni durante la preparazione estiva.

Nelle ultime ore, l'attaccante è tornato sotto i riflettori, riapparendo prima all'Allianz Stadium e poi alle Atp Finals di Torino, dove è stato immortalato in compagnia di Carlos Alcaraz dopo la vittoria dello spagnolo contro De Minaur. 

Milik e l'incontro con Alcaraz: "Sono infortunato"

 Il video mostra Milik salutare il tennista spagnolo dopo il match vinto con De Minaur:

  • Milik: "Piacere di conoscerti, complimenti! Non voglio farti perdere troppo tempo. Come stai?"
  • Alcaraz: "Piacere mio, grazie mille! Non ti preoccupare. Sono carico per i prossimi match."
  • Alcaraz ha chiesto, riferendosi al derby di Torino: "Voi avete giocato ieri (sabato, ndr)?"
  • Milik: "Io no a causa di un infortunio. È stato un vero piacere conoscerti, complimenti ancora per la partita e ti auguro di fare un grande torneo. Possiamo farci una foto?"
