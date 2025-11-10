Atp Finals, Milik abbraccia Alcaraz: "Non ho giocato per infortunio"

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche
© Getty Images
© Getty Images
L'attaccante polacco, assente dal 25 maggio 2024, si è rivisto alle Atp Finals: incontro con il tennista spagnolodi Stefano Fiore
Da oltre un anno e mezzo, il nome di Arkadiusz Milik è scomparso dai tabellini e dalle convocazioni della Juventus. L'ultima presenza ufficiale del centravanti polacco risale al 25 maggio 2024, contro il Monza, e da allora il suo rientro in campo è stato sempre rinviato, con solo fugaci apparizioni durante la preparazione estiva.
Nelle ultime ore, l'attaccante è tornato sotto i riflettori, riapparendo prima all'Allianz Stadium e poi alle Atp Finals di Torino, dove è stato immortalato in compagnia di Carlos Alcaraz dopo la vittoria dello spagnolo contro De Minaur.
Il video mostra Milik salutare il tennista spagnolo dopo il match vinto con De Minaur:
© X
© Getty Images
© Getty Images