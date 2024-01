Medvedev rende onore a Sinner: "Dovrò lavorare tanto per batterti in futuro"

© Getty Images

"Complimenti a Jannik, sei migliorato molto. Dovrò lavorare tanto per batterti in futuro". Sono i complimenti di Daniil Medvedev a Jannik Sinner nella cerimonia di premiazione a Melbourne. "Ci siamo incontrati già tanto - continua - si è meritato il titolo per il torneo che ha fatto. E' brutto perdere in finale, ma sarebbe stato peggio perdere prima. Voglio sempre vincere, dovrò lottare di più in futuro".