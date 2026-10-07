Medvedev in ospedale dal tifoso colpito: racchetta in regalo, ma maxi multa in arrivo

Prima le scuse a favore di telecamera, poi la visita in ospedale: Daniil Medvedev, che a Pechino avevo colpito con una pallata un tifoso durante il match contro Djokovic beccandosi una squalifica, ha deciso di andare di persona dall'uomo per assicurarsi delle sue condizioni. Lo rivela Spazio Tennis, secondo cui la persona sta bene e avrebbe ricevuto in regalo dal tennista russo una racchetta con la scritta "I'm sorry" in regalo.
Oltre alla squalifica, Medvedev dovrà pagare una multa di 60mila dollari, perderà i 200 punti nel ranking e nella race verso le Finals di Torino riservati ai semifinalisti e il premio in denaro che ammontava a 220mila dollari, circa 195mila euro.