Medvedev in ospedale dal tifoso colpito: racchetta in regalo, ma maxi multa in arrivo

Prima le scuse a favore di telecamera, poi la visita in ospedale: Daniil Medvedev, che a Pechino avevo colpito con una pallata un tifoso durante il match contro Djokovic beccandosi una squalifica, ha deciso di andare di persona dall'uomo per assicurarsi delle sue condizioni. Lo rivela Spazio Tennis, secondo cui la persona sta bene e avrebbe ricevuto in regalo dal tennista russo una racchetta con la scritta "I'm sorry" in regalo.