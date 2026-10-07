TENNIS

Medvedev in ospedale dal tifoso colpito: racchetta in regalo, ma maxi multa in arrivo

Il russo aveva colpito un tifoso con una pallina durante il match contro Djokovic a Pechino

07 Ott 2026 - 10:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Prima le scuse a favore di telecamera, poi la visita in ospedale: Daniil Medvedev, che a Pechino avevo colpito con una pallata un tifoso durante il match contro Djokovic beccandosi una squalifica, ha deciso di andare di persona dall'uomo per assicurarsi delle sue condizioni. Lo rivela Spazio Tennis, secondo cui la persona sta bene e avrebbe ricevuto in regalo dal tennista russo una racchetta con la scritta "I'm sorry" in regalo.

Oltre alla squalifica, Medvedev dovrà pagare una multa di 60mila dollari, perderà i 200 punti nel ranking e nella race verso le Finals di Torino riservati ai semifinalisti e il premio in denaro che ammontava a 220mila dollari, circa 195mila euro.

Leggi anche
 Djokovic in finale a Pechino

Atp Pechino, Medvedev colpisce uno spettatore sugli spalti e viene squalificato: Djokovic va in finale

medvedev
tennis
atp pechino

Tennis

01:39
Musetti non si arrende

Musetti non si arrende

00:24
DICH PANATTA SU SINNER 6/10 DICH

Panatta: "Decisione saggia quella di Sinner"

02:09
DICH BUONFIGLIO SU SINNER PER SITO 6/10 DICH

Buonfiglio: "Sinner? Nulla lo spaventa, nemmeno combattere con se stesso"

01:48
Sinner, 2026 a due facce

Sinner, 2026 a due facce

01:30
Sinner, annuncio shock

Sinner, annuncio shock

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:08
Djokovic batte Zverev

Djokovic batte Zverev

01:27
Djokovic fatica a Pechino

Djokovic fatica a Pechino

00:56
Nuovo stop per Musetti

Nuovo stop per Musetti

01:19
La strategia di Sinner

La strategia di Sinner per restare n° 1

01:20
Sinner non va in Cina

Sinner non va in Cina

00:17
MCH SINNER ALLA SFILATA DI GUCCI 25/9 MCH

Niente Pechino per Sinner, che si consola assistendo alla sfilata di Gucci

01:36
Sinner, niente ritorno

Sinner, niente ritorno: "Non mi sento al top"

00:43
L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

01:33
Sinner e Musetti show

Sinner e Musetti show, per ora fuori dal campo

01:39
Musetti non si arrende

Musetti non si arrende

I più visti di Tennis

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

 Djokovic in finale a Pechino

Atp Pechino, Medvedev colpisce uno spettatore sugli spalti e viene squalificato: Djokovic va in finale

Medvedev e la pallina contro il tifoso: il russo chiede subito scusa FOTO

Jannik Sinner

Sinner, arrivederci al 2027. Continuerà la terapia al ginocchio: "Devo pensare alla mia carriera"

DICH BUONFIGLIO SU SINNER PER SITO 6/10 DICH

Buonfiglio: "Sinner? Nulla lo spaventa, nemmeno combattere con se stesso"

Eterno Djokovic, a Pechino è imbattibile! Zverev si arrende e il numero 1 di Sinner si allontana

Notizie del giorno
Vedi tutti
Che gol di Nico Paz!
12:56
Che gol di Nico Paz!
12:52
Wolff: "A Singapore per ritrovarci. Russell in penalità: fa parte di questo sport"
12:47
Ciclismo, sabato il Giro di Lombardia: senza Pogacar, Evenepoel e Del Toro favoriti
 Nazionale italiana
12:59
Italia, il punto sulla Nations League dopo quattro giornate: gli scenari tra quarti e retrocessione
12:38
Il mondo del volley piange Stefania Corna: l'ex palleggiatrice è morta a 35 anni