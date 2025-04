Masters 1000 Montecarlo, Musetti vola in finale! Battuto De Minaur con un'altra rimonta

3-2 - Tanti errori in questo match, anche da parte di De Minaur. L'australiano perde i primi due punti nel turno di servizio, in difficoltà quando costretto a muoversi velocemente in campo. Un vincente in diagonale destro e una palla di Musetti fuori per centimetri rimettono in equilibrio il game, vinto poi da Musetti sfruttando due errori dell'australiano. Nuovo break per Musetti!