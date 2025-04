Il Masters 1000 di Madrid riprende dopo il blackout: l'Italia fa il tifo per Musetti e Berrettini

Poco dopo gli stessi organizzatori hanno diramato un nuovo comunicato confermando l'apertura dei cancelli per le 11 e l'inizio delle sfide a mezzogiorno come inizialmente previsto con l'Italia che farà il tifo per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il 23enne carrarino non scenderà in campo prima delle 13.25 per sfidare il greco Stefanos Tsitsipas, mentre il 28enne romano tornerà in scena non prima delle 14.20 contro l'inglese Jack Draper.