Magica Italia agli Australian Open: Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in finale nel doppio

Il 38enne bolognese e il 28enne torinese hanno superato in semifinale i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5)

© ipp A distanza di nove anni, l'Italia torna in finale agli Australian Open. A centrare l'impresa ci hanno pensato Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno centrato il pass nel doppio dopo aver superato i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Apparsi già brillanti nel corso dei quarti di finale, il 38enne bolognese e il 28enne torinese si sono imposti per 6-3 3-6 7-6 (5) regalandosi la possibilità di giocarsi un torneo del Grande Slam.

Chi conosce già questa situazione è Simone Bolelli che nel 2015 conquistò il successo finale in compagnia di Fabio Fognini e che nel match contro gli atleti teutonici ha saputo sempre rispondere presente, consentendo a Vavassori di piazzare i colpi decisivi. Nonostante qualche problema al servizio, gli azzurri hanno saputo mantenere sempre la concentrazione nel primo set prendendosi subito un break di vantaggio e gestendo nel migliore dei modi il ritorno degli avversari, capaci di recuperare sino al 2-2. Gli errori in battuta di Yannick Hanfmann hanno però aperto la strada al duo tricolore che si è così imposto in 6-3.

Vedi anche Tennis Australian Open, l'Italia sogna con Bolelli e Vavassori: gli azzurri centrano la semifinale nel doppio A salire in cattedra nel secondo gioco è stato Dominik Koepfer che, forte del suo livello, ha trascinato il compagno sul 3-0 e ha spento le velleità di Bolelli e Vavassori, capaci di riaprire il gioco in vista del settimo game, ma costretti a cedere a loro volta per 6-3. Un risultato che ha costretto le due coppie a giocarsi tutto nel corso del terzo e decisivo set, apparso sempre in costante equilibrio con l'emiliano e il piemontese capaci di sfiorare una palla break, ma costretti a soccombere alla classe degli avversari che hanno trascinato il match al super tie-break. Quando tutto sembrava perduto, Bolelli e Vavassori hanno resettato il tutto e hanno chiuso i conti sul 10-5.

Ora gli azzurri se la dovranno vedere nella giornata di sabato 27 gennaio con l'australiano Matthew Ebden e l'eterno indiano Rohan Bopanna, teste di serie numero 2 del torneo, ma soprattutto grandi favoriti della vigilia con il 43ennne asiatico che, grazie alla finale raggiunta, si è garantito il primo posto nel ranking mondiale.