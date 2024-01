Australian Open, l'Italia sogna con Bolelli e Vavassori: gli azzurri centrano la semifinale nel doppio

TENNIS

Il duo tricolore si è imposto per 7-5 6-4 sui tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez garantendosi l'accesso al "tabellone dei quattro" che mancava dal 2015

© instagram Non c'è solo Jannik Sinner a illuminare le "notti magiche" di Melbourne. In semifinale agli Australian Open ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno conquistato il pass nel torno di doppio. Un risultato che mancava dal 2015 quando Bolelli, stavolta in coppia con Fabio Fognini, era riuscito a completare la cavalcata vincente conquistando uno storico trionfo. La coppia azzurra ha superato con un netto 7-5 6-4 i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, teste di serie numero 8 del tabellone.

In grado di guadagnare fiducia l'uno dell'altro con il passare dei turni, il 38enne bolognese e il 28enne torinese hanno saputo mantenere sempre alta l'attenzione in un match molto equilibrati con gli azzurri bravi a strappare due palle break nei momenti decisivi. I prossimi avversari arriveranno ancora una volta dalla Germania e in questo caso si tratterà di Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer che hanno avuto la meglio per 6-4 7-6(3) sui polacchi Hugo Nys e Jan Zielinski.

"È stata una bellissima partita: credo che io e Simone stiamo giocando il nostro miglior tennis in questo torneo. E' positivo che continuiamo a giocare in modo aggressivo. Penso che entrambe le coppie abbiano giocato un buon tennis e il match è stato molto tirato - ha raccontato Vavassori -. Nel primo set abbiamo avuto molte opportunità. Poi abbiamo recuperato da 0-40 sul servizio di Simone (nel sesto game del primo set; NdR) e da lì penso che abbiamo giocato davvero bene. Sono molto felice e non vedo l'ora di affrontare il prossimo match".

L'appuntamento con la storia è fissato per giovedì 25 gennaio alle 04:20 italiane, mentre dall'altra parte del tabellone si affronteranno l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Edden (finalista con Purcell nell'edizione 2022 tutta "aussie" con il successo di Kyrgios/Kokkimakis), numero 2 del seeding, e il tandem formato dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang.