Il 20enne svedese figlio dell'11 volte campione Slam si è aggiudicato la prima partita in carriera in un torneo Atp a Bastad contro il connazionale Elias Ymer

© Getty Images Il primo trionfo nel massimo circuito professionistico di tennis non si scorda mai, soprattutto se di cognome ti chiami Borg. Leo Borg, figlio dell'11 volte campione Slam Bjorn, ha conquistato la prima vittoria in carriera nel circuito Atp. Il giovane svedese si è imposto 7-6 6-3 sul connazionale Elias Ymer nel primo turno del torneo di Bastad su terra battuta.

Vedi anche Tennis Tennis: Leo Borg sbarca tra i prof, al via al Challenger di Bergamo Il 20enne dopo aver partecipato per due volte allo Stoccolma Open grazie a una wildcard e aver perso in entrambi i casi contro Tommy Paul, ha trovato il primo sigillo nel massimo circuito. Un segnale incoraggiante anche per il padre Bjorn che spera che il figlio possa ricalcare le sue orme. La strada da fare è ancora tanta, ma si deve pur iniziare da qualche parte. Il padre a 18 anni conquistò il primo dei sei Roland Garros e a 20 il primo dei cinque Wimbledon. La sua precocità è irraggiungibile, ma Leo ha le possibilità per diventare uno dei campioni del futuro.

Lo scorso mese di maggio Borg junior è entrato nei primi 500 del ranking Atp e attualmente è numero 437 al mondo. L'11 settembre 2022 aveva raggiunto la prima finale professionistica nel circuito ITF al Cairo, in Egitto. Dopo lo Stoccolma Open di ottobre 2022, a novembre si è aggiudicato il primo titolo ITF in carriera da teste di serie numero uno a Sharm el-Sheikh. Il 20enne svedese deve ancora crescere se vuole disputare i principali tornei al mondo, ma chissà che nei prossimi anni un altro Borg non posso incidere il suo nome sul trofeo di Wimbledon.