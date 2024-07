La solidità al potere: Berrettini batte Tsitsipas e vola in finale a Gstaad

TENNIS

Matteo domina nei suoi turni in battuta e approfitta degli errori del rivale, chiudendo i giochi in 1h41': 7-6, 7-5 il punteggio. Sfiderà Halys nell'atto conclusivo

© IPA Dopo aver fornito dei buoni segnali a Wimbledon, fermandosi solo di fronte a Sinner, Matteo Berrettini festeggia il ritorno in una finale Atp. Il tennista romano giocherà infatti per conquistare il titolo nell'Atp 250 svizzero di Gstaad, dopo aver eliminato Tsitsipas, testa di serie numero 1: 7-6, 7-5 il punteggio in 1h41' di gioco. Impeccabile Matteo in battuta, costringendo l'avversario a osare e commettere qualche errore. Il suo sfidante sarà Halys.

Un Matteo Berrettini d'altri tempi sconfigge Stefanos Tsitsipas (1) e conquista la finalissima dell'Atp 250 di Gstaad che, in caso di vittoria finale, gli varrebbe il ritorno tra i primi 50 al mondo. La vittoria avviene col punteggio di 7-6, 7-5 dopo 1h41' di gioco e un match estremamente equilibrato, che vive più sul servizio che sulla varietà dei colpi. Il primo vantaggio è del greco, che colpisce con forza e non fornisce grandi chances di risposta all'azzurro, a sua volta molto efficace a suon di ace: è una battaglia di nervi quella di Gstaad, tra turni di battuta chiusi a zero e controrisposte. Si arriva così al 4-4 ed è Tsitsipas a effettuare lo scatto vincendo il suo quinto game: Berrettini deve rispondere per prolungare il match e lo porta prima sul 5-5 e poi al tiebreak. Qui arriva un'altra rimonta: dal 5-4 di Tsitsipas al 6-5 dell'azzurro, che manca il primo set point e chiude i giochi sul punteggio di 8-6.

Il vantaggio è dunque per Matteo, che prosegue il suo percorso netto in battuta anche nel secondo set, toccando il 94% di prime in campo. Questa volta è il greco (giustiziere di Fognini nei quarti) a inseguire e dover rispondere, e anche qui si arriva al 4-4 senza particolari intoppi. Berrettini ha la chance di portarsi in vantaggio col settimo ace, ma Tsitsipas evita che chiuda i giochi e pareggia sul 5-5. Si arriva al 6-5 per Matteo, nuovamente ingiocabile in battuta, e tutti si attendono la risposta del greco e un nuovo tiebreak. Non accade questo, perché Tsitsipas cede alla pressione e si arrende al primo match point: palla in rete e vittoria per Berrettini che, col 7-5 nel secondo set, chiude i giochi in 1h41'. Ora sfiderà Halys, che ha eliminato Jan-Lennard Struff (6-3, 7-6). In palio il titolo di Gstaad, già conquistato nel 2018.

"GSTAAD TORNEO SPECIALE"

"Tutti gli anni e tutte le finali sono diverse. Qui mi piacciono moltissimo le condizioni, questo torneo è speciale per tante motivazioni. È un posto speciale per giocare. Con Tsitsipas ho giocato il mio tennis migliore nel momento più importante. Finale con Halys? Sarà una partita molto difficile". Così Matteo Berrettini dopo il successo contro il greco Stefanos Tsitsipas.